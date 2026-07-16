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Bergsteigen„Wir können uns dieses Zerwürfnis nicht erklären“

Lesezeit: 7 Min.

Simon Messner, 35, Sohn des ehemaligen Bergsteigers Reinhold Messner.
Simon Messner, 35, Sohn des ehemaligen Bergsteigers Reinhold Messner. Timeline Production

Ein Dokumentarfilm über den Sohn des ehemaligen Ausnahmebergsteigers Reinhold Messner erregt Aufsehen: Ein Gespräch mit Simon Messner über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater und darüber, wie sich sein Sport verändert hat, seit er selbst Vater ist.

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„Simon Messner – Aus dem Schatten“, das berührende Filmporträt der Regisseurin Veronika Kaserer, läuft seit einer Woche in den Kinos – und der Mann, um den es darin geht, ist verblüfft darüber, was der Boulevard daraus gemacht hat. Die Vorgeschichte verkauft sich natürlich auch seit Jahren gut: wie der Bergsteiger Reinhold Messner 2019 seinen Kindern den Großteil seines Vermögens übertrug und anschließend öffentlich den Vorwurf erhob, die Familie sei an Erbstreitigkeit zerbrochen, er selbst und seine neue Ehefrau Diane Schumacher seien „ausgegrenzt“ worden. Die drei Kinder widersprechen dieser Darstellung. Reinhold Messner soll den Kontakt mit ihnen vor Jahren abgebrochen haben.

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