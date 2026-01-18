Die Angeklagte hat ein auffallend ebenmäßiges Gesicht. Sie hat einen vollen Mund und eine Stupsnase, wegen ihrer schmalen Züge wirken ihre dunklen Augen groß. Die halblangen Haare hat sie zu einem lockeren Zopf gebunden. Ihre altrosafarbene Jacke, die sie auch im Saal des Göttinger Landgerichts nicht auszieht, kontrastiert mit ihren braunen Haaren. Einzig ihr oft teilnahmsloser Blick, ihr grauer Teint zeugen davon, dass sich Michelle W. auf dem Tiefpunkt ihres 24-jährigen Lebens befindet.