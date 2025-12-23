Zum Hauptinhalt springen

Mordfall Rob ReinerDie Reiner-Morde haben einen dunklen Schatten über Los Angeles gelegt

Lesezeit: 3 Min.

Nick Reiner wurde am 17. Dezember 2025 in einem blauen Schutzanzug vor dem L. A. Superior Court vorgeführt.
Nick Reiner wurde am 17. Dezember 2025 in einem blauen Schutzanzug vor dem L. A. Superior Court vorgeführt. (Foto: Mona Edwards/REUTERS)

Nick Reiner soll seine Eltern Rob und Michele ermordet haben. Im Gefängnis steht er nun unter 24-Stunden-Beobachtung, ihm könnte die Todesstrafe drohen. Für seine Verteidigung hat er einen prominenten Anwalt engagiert.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist erstaunlich, wie sehr der Mordfall Reiner die Bewohner von Los Angeles bewegt. Am 14. Dezember soll Nick Reiner seine Eltern, die Hollywood-Legenden Rob und Michele, in deren Haus im Luxusviertel Brentwood ermordet haben. Er ist bereits gefasst und sitzt derzeit in der Twin Towers Correctional Facility im Zentrum von L. A. ein, wo zuletzt die „Me Too“-Symbolfigur Harvey Weinstein, der True-Crime-Serienmörder Robert Durst und der Michael-Jackson-Arzt Conrad Murray auf ihre Prozesse warteten. Er steht unter 24-Stunden-Beobachtung, weil er als hochgradig suizidgefährdet gilt; aufgrund großer Fluchtgefahr hat das Gericht eine Freilassung gegen Kaution abgelehnt. Bei einer Verurteilung droht ihm eventuell sogar die Todesstrafe.

