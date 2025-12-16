Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele soll der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen zweifachen Mordes angeklagt werden. Das gab die Staatsanwaltschaft in Los Angeles bekannt.

Nick Reiner war bisher nicht vor Gericht erschienen. Er habe noch keine ärztliche Freigabe für einen Transport vom Gefängnis zum Gericht, sagte sein Anwalt Alan Jackson übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Wann diese komme und es eine Anhörung geben könnte, sei noch unklar. Am heutigen Dienstag (Ortszeit) werde es in jedem Fall keinen Termin mehr geben. Weitere Details teilte Jackson nicht mit.

Nick Reiner bei der Filmpremiere von „Spinal Tap II: The End Continues“, bei dem sein Vater Rob Reiner Regie geführt sowie selbst mitgespielt hat und den seine Eltern mitproduziert haben, im September in Los Angeles. (Foto: Aude Guerrucci/REUTERS)

Der 32-jährige Nick Reiner soll den Ermittlungen der Polizei von Los Angeles zufolge für den gewaltsamen Tod seiner Eltern verantwortlich sein. Er war am Sonntagabend festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei zum Haus des getöteten Paares im Stadtteil Brentwood gerufen wurde. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich nun mit dem Fall.

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, gibt es unterschiedliche Angaben von 65 bis 70 Jahren.

Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem hatte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall adoptiert. Sohn Nick hatte immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen.