Reese Witherspoon

Detailansicht öffnen (Foto: imago images/Runway Manhattan)

Die US-Schauspielerin, 44, hat ihren Traumjob verfehlt. "In der dritten Klasse fragte uns unsere Lehrerin, was wir werden wollen, wenn wir erwachsen sind", schrieb die Oscar-Preisträgerin auf Instagram. "Ich hob meine Hand und sagte: ,Ich möchte die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika werden'."

Klaus Meine

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Der Sänger, 72, ist ein Hygiene-Vorbild. "Ich habe schon lange vor Corona Masken getragen", sagte der "Scorpions"-Frontman dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn wir lange Flüge Richtung Amerika gemacht haben zum Beispiel." Auch das Händeschütteln habe er sich schon vor einiger Zeit abgewöhnt, um sich vor Konzerten keine Krankheitserreger einzufangen.

Billie Eilish

Detailansicht öffnen (Foto: REUTERS)

Die US-Sängerin, 18, hält nichts von der These der digitalen Verblödung. Ihre Generation schiele manchmal tatsächlich ein bisschen zu sehr auf Likes, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Trotzdem seien digitale Technologien der zentrale Schlüssel, um die Welt zum Besseren zu verändern: "Man kann mithilfe digitaler Technologien einfach so viel lernen. Es gibt so viele Themen, wie soziale Ungerechtigkeit oder das Klima, von denen ich vor der Zeit des Internets einfach keine Ahnung hatte." Soziale Medien könnten also wirklich nützlich sein.

Meghan und Harry

Detailansicht öffnen (Foto: REUTERS)

Die Herzogin und der Herzog von Sussex, entwickeln sich zu Umzugsprofis. Sie hätten das Anwesen in Los Angeles, das sie nach ihrer Abreise aus Großbritannien erst im März bezogen hatten, verlassen und lebten jetzt mit Sohn Archie, 1, in Santa Barbara, bestätigte ein Sprecher des Paares. Sie hofften darauf, dass die Ruhe des Ortes "für ihre Nachbarn und auch für sie als Familie respektiert wird". Laut Daily Mail verfügt das neue Heim über neun Zimmer, 16 Bäder, Tennisplatz, Fitnessraum, Spa, Sauna, Swimmingpool, Weinkeller, Bibliothek und Spielplatz.

Dolly Parton

Detailansicht öffnen (Foto: dpa)

Die US-amerikanische Countrysängerin, 74, ist ihrer Zeit voraus. Sie kündigte ein Weihnachtsalbum an, das bereits am 2. Oktober erscheinen soll. "Ich nenne es ,A Holly Dolly Christmas'", sagte sie dem Branchenmagazin Billboard, in Anlehnung an den Song "A Holly Jolly Christmas" von Burl Ives. Es sollen zahlreiche Gaststars zu hören sein, zum Beispiel Michael Bublé, Talkshow-Moderator Jimmy Fallon und Partons Patentochter Miley Cyrus.

Andrew Lloyd Webber

Detailansicht öffnen (Foto: Imago)

Der britischer Komponist, 72, stellt sich als Versuchsperson zur Verfügung. Auf Twitter kündigte er an, sich an der Universität Oxford mit einem Test-Vakzin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Damit will er seinen Beitrag zur Rettung der Kulturszene leisten. Er schrieb: "Ich werde alles tun, um zu beweisen, dass die Theater sicher wieder öffnen können."