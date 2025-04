Von Constanze von Bullion, Berlin

Stress machen, so nennen sie die Aktionen. Und keinesfalls sollen sie zu lasch ausfallen. Am Abend des 19. Oktober 2024 zum Beispiel steigen 19 Personen in die S-Bahn-Linie 7, sie verbindet den Berliner Ortsteil Marzahn mit dem Stadtzentrum. Die Gruppe trägt Schwarz, sie agiert geschlossen, es sind vor allem jungen Männer. Sie laufen im Waggon auf und ab wie eine Patrouille, inspizieren die Fahrgäste. Diese rühren sich nicht, die meisten gucken auf ihre Telefone. Videokameras filmen die Szene. Minuten später haben die Gestalten Schlauchschals über die Nasen gezogen, einer zieht Handschuhe an, dann kleben sie die Kameras im Abteil ab. Nur eben nicht sorgfältig genug, um zu verdecken, was jetzt über Leo H. hereinbricht.