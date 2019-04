10. April 2019, 09:20 Uhr Rechtsextremismus Razzien gegen Cottbuser Hooligan-Netzwerk

In Brandenburg und drei angrenzenden Bundesländern hat die Polizei 30 Objekte durchsucht. Gewaltbereite Rechtsextreme sollen im Raum Cottbus eine kriminelle Vereinigung gegründet haben.

Seit dem Mittwochmorgen durchsucht die Polizei 30 Wohnungen und Ladengeschäfte in Brandenburg, dort insbesondere im Raum Cottbus, in Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Aktion richtet sich gegen ein mutmaßlich kriminelles, rechtsextrem geprägtes Netzwerk, in dem sich Personen aus der Hooligan- und Kampfsportszene und dem Neonazi-Umfeld zusammengeschlossen haben sollen. Das geht aus einem Bericht von rbb24 hervor.

Aktuell finden über 30 Durchsuchungen in #Brandenburg und mehreren angrenzenden Bundesländern wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Raum #Cottbus gegen Personen der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremistischen Szene statt. pic.twitter.com/G4lDxintwr — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 10. April 2019

Demnach richten sich die Razzien gegen insgesamt 20 Beschuldigte. Ermittelt wird wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im Einzelnen werden den betroffenen Personen laut Informationen des Senders Delikte wie Bedrohung, Körperverletzung, Steuerhinterziehung und illegaler Waffenbesitz vorgeworfen. "Grundlage sind Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Cottbus", sagte ein Sprecher der Brandenburger Polizei. Der Einsatz konzentrierte sich demnach auf den Raum Cottbus in Brandenburg. In den übrigen Bundesländern seien Einzelobjekte durchsucht worden. Der Einsatz war am Mittwochmorgen noch nicht abgeschlossen.

Auch die Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018 sollen auf Aktivitäten der Gruppe zurückzuführen sein. Die Polizei bestätigte den Einsatz auf Twitter.

Auch die SZ hat in der Vergangenheit über ein rechtsextremes Netzwerkes in Cottbus berichtet. Die Ultra-Fanszene des Drittliga-Fußballklubs Energie Cottbus wird schon seit langem von rechten Hooligans unterwandert. Investigative Recherchen des RBB hatten aufgedeckt, dass sich die Aktivitäten dieser Gruppe längst nicht mehr auf den Fußball beschränken, sondern sich auf die Stadt und auf gewerbliche Bereiche ausgedehnt haben.