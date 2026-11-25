Die Bundesanwaltschaft hat drei mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Sie wirft den Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 Jahren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Unter anderem soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen (Luhe) sowie gezielte Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern geplant haben. In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt.

Die Vereinigung soll aus der sich schnell radikalisierenden Internetgruppe „Terror 18“ entstanden sein. „Die Mitglieder dieser Gruppierung eint eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Ihr Ziel sei es gewesen, im Namen von „Terror 18“ schwerste Straftaten zu begehen. Die Ziffern stehen in Neonazi-Kreisen für den ersten und achten Buchstaben des Alphabets und damit als Code für die Initialen Adolf Hitlers. Ein für Ende Oktober geplanter Brandanschlag auf eine Asylunterkunft sei nur durch das Einschreiten der Polizei verhindert worden.

Zu der Gruppe sollen auch drei weitere Beschuldigte gehören, die bereits in Untersuchungshaft sitzen. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch die Ermittlungen gegen diese drei Verdächtigen von den bisher zuständigen Staatsanwaltschaften übernommen.

Bundesweite Durchsuchungen gegen vier weitere Verdächtige

Die Festnahmen am Mittwoch erfolgten im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, im niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Zeitgleich fanden bundesweit Durchsuchungen statt – in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen.

Die Durchsuchungen richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind. Ihnen werde teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung, teils die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen.

Zwei der festgenommenen Beschuldigten sollen heute einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob die Jugendlichen in Untersuchungshaft kommen. Der dritte Beschuldigte wird am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt.