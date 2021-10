Großrazzia in NRW, Niedersachsen und Bremen

Ein Polizist betritt während der Razzia eine Wohnung in Wuppertal.

Bei einer Großrazzia gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität hat die Polizei am Morgen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen mehr als 80 Häuser, Wohnungen und Büros durchsucht und zehn Menschen festgenommen. Mehr als 1000 Polizeikräfte seien im Einsatz, darunter auch Spezialeinheiten, teilte die Polizei in Düsseldorf mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen Mitglieder eines international agierenden Geldwäsche-Netzwerkes. Ziel sei es, Beweismittel und illegale Vermögenswerte zu beschlagnahmen. "Noch läuft der Einsatz", sagte ein Sprecher.

Eine Zentralstelle für die Verfolgung organisierter Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf führt laut Mitteilung die Ermittlungen, die sich gegen Mitglieder eines sogenannten Hawala-Netzwerkes richten. Beim Hawala-Banking können Kunden gegen eine Provision große Summen ins Ausland überweisen. Solche Finanztransfers sind in Deutschland nur mit Zustimmung der Bankenaufsicht erlaubt.

Bei den Großrazzien geht es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor allem um die persönliche Bereicherung der Verdächtigen. Allerdings stehe auch der Verdacht der Terrorismusfinanzierung im Raum, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Nach WDR-Informationen sollen die mutmaßlichen Geldschleuser mehr als 100 Millionen Euro aus illegalen Geschäften in die Türkei und nach Syrien transferiert haben. Das Geld stammt demnach unter anderem aus dem Drogenhandel und soll in Syrien teilweise auch zur Terrorfinanzierung benutzt worden sein. Ausgangspunkt der Ermittlungen sei ein Zufallsfund der Polizei gewesen. Dabei hätten die Beamten bei einer Kontrolle auf der Autobahn 300 000 Euro Bargeld versteckt in einem Turnbeutel gefunden, berichtete der WDR.

Nähere Details will die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.