Rook. So lautet das Rufzeichen von Jared Isaacman, und es dürfte – bei allem Respekt vor Maverick und Iceman aus den „Top-Gun“-Filmen – kein treffenderes geben für den amerikanischen Milliardär. „Rook“ ist die Abkürzung für „Rookie“, und das ist im US-Sport das Wort für die Profi-Grünschnäbel, die sehr viele Dinge zum ersten Mal erleben in ihrer Karriere – genauso wie Isaacman gerade. Am Dienstag startete er in der Space-X-Rakete Resilience gemeinsam mit Kumpel Scott Poteet – Spitzname des einstigen Air-Force-Piloten: Kidd – sowie den Space-X -Ingenieurinnen Sarah Gillis und Anna Menon ins Weltall. Er soll dann als erster Amateur-Astronaut der Geschichte im All spazieren.

Man sollte nicht den Fehler machen und diese voraussichtlich fünf Tage dauernde Mission mit dem Namen „Polaris Dawn“ als weiteren Weltall-Ego-Trip einer reichen Person abtun. Gewiss, Jared Isaacman, das jüngste von vier Kindern, geboren im Februar 1983, ist Selfmade-Milliardär: 1999 gründete er im Alter von 16 Jahren – er hatte damals bereits den Highschool-Abschluss in der Tasche – den Bezahlservice United Bank Card, der mittlerweile Shift 4 Payments heißt und an der Börse mit knapp sieben Milliarden Dollar bewertet wird. Isaacmans Privatvermögen wird auf 1,8 Milliarden Dollar geschätzt.

Seine Leidenschaft gilt der Luft- und Raumfahrt. Seinen ersten Uni-Abschluss erlangte er 2011 im Fach Aeronautics an der Embry-Riddle Aeronautical University im kalifornischen Long Beach. Ein Jahr später gründete er den Luftfahrt-Konzern Draken, der heute über die größte private Kampfflugzeug-Flotte der Welt verfügen soll, Piloten fürs Militär ausbildet und Forschung in den Bereichen elektronische Kriegsführung, Luftbetankung und Zieldarstellung betreibt. Im September 2021 umrundete Isaacman in der Space-X-Rakete Inspiration 4 drei Tage lang die Erde; es war der erste Flug in der Geschichte, bei dem keine Profi-Astronauten an Bord waren. „Damit habe ich alles erreicht“, sagte Rook nach Rückkehr. Er habe beweisen wollen, als Normalsterblicher eine Weltraummission absolvieren zu können: „Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören.“

Zwei Jahre lang trainierte der Milliardär für den Flug

Knapp ein Jahr lang hielt er es in Weltraum-Rente aus, dann ertüftelte er diese aktuelle Mission, für die er zwei Jahre lang trainierte und deren Start mehrmals verschoben werden musste – erst wegen eines Heliumlecks, dann spielte das Wetter nicht mit. Nun ist es also so weit, und es soll um viel mehr gehen als die Ambition eines Milliardärs, als erster Nicht-Astronaut im Weltall zu spazieren. Die komplette Mission dient der Langzeit-Vision von Space-X-Chef Elon Musk, Menschen zum Mars schicken zu können.

Am erdfernsten Punkt der elliptischen Umlaufbahn wird das Raumschiff 1400 Kilometer von der Erde entfernt sein; so weit wie seit den Apollo-Missionen der US-Raumfahrtbehörde Nasa vor mehr als 50 Jahren nicht mehr. Die internationale Raumstation ISS ist nur 400 Kilometer von der Erde weg. Während des Fluges wird Resilience immer wieder in den Van-Allen-Gürtel eintauchen, dort sollen Auswirkungen kosmischer Strahlung auf Raumschiff und Körper untersucht werden.

Die Insassen werden zudem bei Start und Landung dieselben Raumanzüge tragen wie beim Spaziergang im All – statt wie bisher einen extra Anzug pro Astronaut mitzunehmen. Übrigens werden auch die Astronauten, die im Raumschiff bleiben, dem Vakuum des Weltalls ausgesetzt sein – das Raumschiff hat keine Luftschleuse. Insgesamt 40 wissenschaftliche Experimente sollen Isaacman und seine Kollegen vornehmen, darunter das Installieren einer Laserverbindung zwischen Raumschiff und Starlink-Satelliten von Space-X. Es ist also kein Weltraum-Tourismus für Isaacman, der nicht verraten wollte, wie viel Geld er für diesen und zwei weitere geplante Flüge ausgeben wird. Es gehe um Bedeutsameres als Geld, weshalb ihm seine Erfahrung bei Space-X wie eine „religiöse Erfahrung“ vorkomme: „Ich bin umgeben von Leuten, die Menschen zum Mars bringen wollen und das Sonnensystem erkunden.“ Er sei dabei der Grünschnabel. Der Rook.