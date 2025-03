Von Martin Wittmann, Oxford

Ein Schild an der Einfahrt heißt die Besucher „Willkommen in Großbritanniens großartigstem Palast“, und auch dem Gebäude selbst fehlt es gewaltig an Bescheidenheit. Der Blenheim Palace nahe Oxford ist eines der weitläufigsten Häuser des Landes. Sein Ausmaß ist trotz des Baugerüsts, das ihn derzeit wegen einer Renovierung umgibt, erschlagend. In diesen Tagen steht der englisch-barocke Bau in frühlingshafter Sonne, während es drinnen an jeder Ecke glänzt und opulenzt. In den hallenden Gängen, unscheinbar zwischen all den Gemälden und Statuen, Säulen und Büsten, befindet sich nur eine hölzerne, mit einer Kette gesicherte Tür. Dahinter verbirgt sich der Tatort, genauer: das Tatörtchen.