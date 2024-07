Von Verena Mayer

Immer wieder kommt es bei illegalen Straßenrennen zu schweren Unfällen. Erst am Dienstag hat ein 18-Jähriger mit einem PS-starken Auto am Jungfernstieg in Hamburg einen Fußgänger getötet, Anfang Juni verlor in Berlin am Kurfürstendamm ein 27-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen, zwei Menschen starben. Viele dieser Fälle landen auf dem Schreibtisch von Andreas Winkelmann. Der Berliner Oberamtsanwalt, also ein Strafverfolger von leichter bis mittelschwerer Kriminalität, geht seit 2017 gegen Raser in der Hauptstadt vor.