Im Landgericht Dresden sitzt Günther E. am Zeugentisch, ein sportlicher, grauhaariger Mann. Während seiner Aussage beginnt er zu weinen. Unter Tränen sagt er: „Dieses Schicksal hat Peter nicht verdient!“ Günther E. ist der Vorgänger von Peter B., beide sind mal verheiratet gewesen mit jener Frau, die in diesem Prozess wegen Mordes angeklagt ist. Ramona B. soll, da ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, Peter B. umgebracht haben.