Eine der wichtigsten Entscheidungen, die nun ansteht im neuen Leben von Rama Duwaji, ist die Umzugsfrage. Noch lebt sie mit ihrem Ehemann in einer Einzimmerwohnung in Norden von Queens, dem flächenmäßig größten und dennoch oft übersehenen Borough von New York City. Die Wohnung hat, wie die investigativen Promi-Immobilien-Berichterstatter dieser Stadt zu wissen glauben, höchstens 75 Quadratmeter und ist mutmaßlich weder mit Waschmaschine noch mit einem Trockner ausgestattet. Dafür gibt es aber eine gemeinsame Waschküche im Gebäude. Und als kleines Luxus-Element sogar einen Aufzug, was nicht selbstverständlich ist in diesem Teil von Queens.