Ralf Schumacher, 49, ehemaliger Formel-1-Pilot, freut sich über die Reaktionen von Rennfahrern und Teamchefs aus der Motorsport-Szene nach seinem Coming-out . Die Kollegen seien ihm mit „extremst viel Respekt“ begegnet, sagte Schumacher im Sky-Podcast „Hardenacke trifft ...“ am Wochenende. Auf die Frage, ob er eine Botschaft hatte, sagte er: „Es geht hier rein egoistisch um Etienne und mich. Dass das auch klar ist und eindeutig ist, wer der Partner an meiner Seite ist, um eben auch normal leben zu können.“ Schumacher hatte sich Mitte Juli in einem Instagram-Post Arm in Arm mit einem Mann gezeigt und seine Homosexualität öffentlich gemacht.

Detailansicht öffnen (Foto: Arturo Holmes/Getty Images)

Lady Gaga, 38, US-Sängerin und Schauspielerin, gibt über politische Social-Media-Kanäle Updates zu ihrem Beziehungsstatus. In einem TikTok-Video des französischen Premierministers Gabriel Attal vom vergangenen Sonntag ist zu hören, wie Gaga den Unternehmer und Tech-Investor Michael Polansky, 46, als „meinen Verlobten“ vorstellt, während das Trio gemeinsam einem Schwimmwettkampf beiwohnt. Eine Quelle, die der 13-fachen Grammy-Preisträgerin nahe steht, soll dem People-Magazin erzählt haben, dass das Paar während der frühen Phase der Corona-Pandemie zusammen in Quarantäne war. Die beiden hätten sich in Gagas Haus verkrochen und seien sich damals sehr nahegekommen.

Detailansicht öffnen (Foto: Carsten Koall/dpa)

Oliver Wnuk, 48, Schauspieler, findet, dass es der Humor heute schwerer hat als früher. Heute würden die Menschen weniger Angriffsfläche für Komik bieten, sagte er im ZDF-Interview. Nach seinem Empfinden hat sich die deutsche Gesellschaft seit dem Sitcom-Ende von „Stromberg“ (in der er selbst mitspielte) im Jahr 2012 sehr gewandelt. Heute würde es für „Stromberg“ mehr Protest geben, mutmaßt Wnuk, denn die Menschen verspürten ein stärkeres Bedürfnis danach, sich zu schützen. „Das macht es der Komik und denen, die davon leben mögen, schwerer dazwischen zu grätschen.“

Adam Busiakiewicz, britischer Kunsthistoriker, ist durch Zufall in den sozialen Medien auf ein vermisstes Bild gestoßen. Beim Scrollen auf X sei ihm im Hintergrund eines banalen Gruppenfotos ein Gemälde ins Auge gefallen, das König Henry VIII. zeige, erzählte er dem Sender CNN. Das Werk ist eines von 22 Porträts, die ein britischer Lokalpolitiker in den 1590er-Jahren in Auftrag gegeben hat, die meisten gelten bis heute als vermisst. Jenes Foto, auf dem Busiakiewicz nun Henry entdeckte, hatte Tim Cox gepostet, der Lord Lieutenant of Warwickshire, also ein persönlicher Repräsentant des britischen Monarchen. Es ist das Bild eines Empfangs in Warwick’s Shire Hall. Cox erlaubte Busiakiewicz, das Gemälde zu begutachten. Wer die Serie gemalt hat, ist unbekannt, man nennt ihn nur den „Sheldon Master“. Das wiederentdeckte Porträt von Henry VIII. hängt nun jedenfalls in einem Museum in Warwickshire County.