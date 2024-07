Coming-out von Ralf Schumacher :Ausbruch aus dem Testosteron-Milieu

Von René Hofmann

Ralf Schumachers Instagram-Account hat die Welt lange nicht außerordentlich bewegt. Der einstige Formel-1-Fahrer postete vor allem Impressionen von den Rennstrecken, die er als TV-Experte für den Bezahlsender Sky weiter regelmäßig besucht. Ab und an gewährte er auch Einblicke in seine kulinarischen Erlebnisse oder wie schwer es ist, einen dunkel gebeizten Holztisch in einen hell gebeizten zu verwandeln. Auch insofern kam der Post überraschend, den der 49-Jährige am Sonntagabend veröffentlichte. Dieser zeigt ihn Arm in Arm mit einem Mann beim Blick auf eine Wasserfläche, über die sich der Himmel glutrot färbt. Die Botschaft dazu, ohne Komma und Punkt: „Das schönste im Leben ist wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat mit dem man alles teilen kann“.