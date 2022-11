Anna Maria Mühe, 37, Schauspielerin, recycelt Geschenkpapier. Sie versuche, den Kauf von Geschenken zu Weihnachten möglichst nachhaltig zu gestalten. "Beim Einkaufen sollte man darauf achten, das Geschenkpapier vom letzten Mal zu nehmen und keine Klebestreifen, sondern Schleifen zu benutzen. Aber das mache ich eigentlich schon seit Jahren", sagte Mühe der dpa. Den Einkaufsstress kurz vor dem Fest versuche sie zu umgehen. "Meine Strategie ist, jetzt schon anzufangen, um dann keinen Zeitdruck zu haben. Noch habe ich gar nichts, aber nächste Woche geht's los."

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger/IMAGO/Nordphoto)

Ralf Fährmann, 34, Fußballprofi, rechtfertigt seinen professionellen Kuchenkonsum. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung hatte Schalke-Vorstand Peter Knäbel den Ersatztorhüter und Ex-Kapitän des Vereins ermahnt, weniger Kuchen vor dem Spiel und in der Halbzeitpause in der Kabine zu essen. Das sei wenig professionell. "Bei uns in der Kabine steht Kuchen, genau wie Power-Riegel oder auch ein Obstkorb. Ich habe dieses Angebot angenommen und versucht, damit professionell umzugehen", sagte nun Fährmann. Zu Hause esse er vegan und glutenfrei. "Nur mit der Mannschaft esse ich Fleisch und Fisch, um nach dem Training alle Nährstoffe für meinen Körper zu haben." Süßes zwischendurch werde auch in anderen Sportarten gegessen, um den Blutzuckerspiegel oben zu halten. Er werde aber künftig keinen Kuchen mehr essen.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Inka Friedrich, 57, Schauspielerin, hat keine Angst vor einem leeren Nest. Friedrich denkt mit positiven Gefühlen an den Zeitpunkt, wenn ihre zwei Söhne irgendwann bei ihr ausziehen werden. "Meine Kinder sind noch zu Hause, aber ich schaue mit Wehmut und Vorfreude in die Zukunft", sagte die Schauspielerin der ARD. Das leere Nest könne auch viel Platz und Raum für Neues bieten: "Mehr reisen, freier arbeiten und feiern."

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Bushido, 44, Rapper, fragt lieber noch mal nach. Er hat seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi, 41, zum zweiten Mal einen Heiratsantrag gemacht. Anlässlich ihres Geburtstags habe er einen gemeinsamen Urlaub in Abu Dhabi gebucht, erzählte der Musiker in einem Instagram-Video. Dort habe er sie dann bei einem Abendessen am Strand überrascht. Er zeigte das Hotelzimmer des Paares, das mit Fotos und Blumen dekoriert worden war, den Strand, wo er den Antrag machte, und einen Diamantring für die zweite Verlobung. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, und seine Frau sind seit Mai 2012 verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder.