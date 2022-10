Rainer Schaller wurde mit Fitnessstudios reich, doch deutschlandweit bekannt wurde sein Name, als im Juli 2010 bei der von ihm vermarkteten Loveparade in Duisburg 21 Menschen im Gedränge ihr Leben verloren.Es gilt als unwahrscheinlich, dass Schaller den Flugzeugabsturz vor Costa Rica überlebt haben könnte.

Von Lisa Nienhaus

Rainer Schaller hat einmal einen Satz gesagt, der perfekt illustriert, wie er sich selbst sieht: "Einen Intelligenten braucht die Familie, und einer muss malochen." So sprach er über sein Aufwachsen in Städtchen Schlüsselfeld nahe Bamberg. Und Schaller war in dieser Zusammenstellung natürlich nicht der Intelligente, dem alles in den Schoß fällt. Das war sein Bruder Gerd, der heute Dirigent ist. Rainer Schaller war der Malocher: einer, der hart arbeiten muss, um mitzuhalten; und einer, der das auch tut.