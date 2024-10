Acht Monate nach dem Unfalltod des Fahrrad-Aktivisten Andreas Mandalka, bekannt unter dem Namen „Natenom“, hat die Staatsanwaltschaft Pforzheim einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung gegen den beteiligten Autofahrer erlassen. Der 43 Jahre alte Mandalka war am 30. Januar auf der Landesstraße 574 bei Neuhausen in Baden-Württemberg mit dem Auto eines heute 78-Jährigen zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Autofahrer den Radfahrer trotz guter Sichtverhältnisse „aus Unachtsamkeit gänzlich übersehen hat“. Der Senior habe Mandalka ungebremst mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 Kilometern pro Stunde erfasst. „Dabei ist die Staatsanwaltschaft davon überzeugt, dass sich der verstorbene Fahrradfahrer im Vorfeld des Unfalls vorschriftsmäßig verhalten hat und insbesondere durch seine Warnweste sowie die eingeschaltete Fahrradbeleuchtung ausreichend für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar war“, hieß es in einer Mitteilung der Behörde.