US-Sänger R. Kelly in einem Chicagoer Gericht 2019. Jetz t ist er in New York wegen sexueller Vergehen schuldig gesprochen worden.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Robert Sylvester Kelly ist schuldig. Das ist die zentrale Botschaft, und vielleicht schrieb Jerhonda Pace, erste Zeugin im Gerichtsverfahren gegen den besser unter dem Pseudonym R. Kelly bekannten Sänger, auf ihrem Instagram-Account auch deshalb nur kurz: "Urteil? Schuldig." In allen neun Anklagepunkten übrigens, also sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping, sexuelle Nötigung, Menschenhandel. Das Strafmaß soll erst am 4. Mai verkündet werden; es gibt keine Eile: Kelly, 54, befindet sich bereits seit zwei Jahren in Haft und dürfte mehrere Jahrzehnte dort verbleiben.