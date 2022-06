Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Robert Sylvester Kelly starrte nur nach unten, als die sechs Frauen ihre Statements verlasen; und es ist wichtig, dass er das tat. In amerikanischen Strafprozessen ist es üblich, dass sich Opfer vor dem Verkünden des Strafmaßes äußern dürfen - es geht nicht mehr darum, was der Täter getan hat. Das wurde bereits in der Verhandlung geklärt, und die Geschworenen hatten im Herbst entschieden, dass R. Kelly schuldig ist in allen Anklagepunkten: Menschenhandel, Kidnapping, sexuelle Nötigung, sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Bestechung.