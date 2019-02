25. Februar 2019, 08:29 Uhr Anklage in Chicago R. Kelly kann Kaution nicht zahlen

Am Freitag stellte sich R. Kelly den Behörden in Chicago.

R. Kelly kann offenbar die für eine Entlassung aus der Untersuchungshaft erforderlichen 100 000 Dollar nicht aufbringen.

Seinem Anwalt zufolge könne Kelly die Summer erst am Dienstag oder Mittwoch vorlegen - solange das Geld nicht vorliegt, bleibt der Sänger in Haft.

In Chicago ist der 52-Jährige in zehn Punkten angeklagt, unter anderem wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs Minderjähriger.

Der wegen Missbrauchsvorwürfen inhaftierte US-Sänger R. Kelly muss vorerst im Gefängnis bleiben, weil er das Geld für die Kaution nicht zusammen bekommt. Sein Anwalt Steve Greenberg bestätigte am Sonntag Medienberichte, wonach Kelly die erforderlichen zehn Prozent der auf eine Million Dollar festgelegten Kaution nicht habe zahlen können. "Korrekt", sagte Greenberg auf die Frage, ob der Sänger immer noch inhaftiert sei. R. Kelly hatte bereits zwei Nächte im Gefängnis verbringen müssen. Kelly sei nicht so reich, wie sein Ruhm es vermuten lasse, sagte der Anwalt. "Er hat derzeit wirklich kein Geld."

Der 52-jährige R&B-Star hatte sich am Freitag der Polizei in Chicago gestellt. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Die ebenfalls am Freitag bekanntgegebene Anklage gegen den 52-Jährigen umfasst zehn Anklagepunkte. Die Vorwürfe stehen im Zusammenhang mit vier mutmaßlichen Opfern, von denen drei zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten minderjährig gewesen sein. Kelly hat die Anschuldigungen über Greenberg bestritten.

Am Samstag hatte ein Gericht eine Kaution von einer Million Dollar (882 000 Euro) festgesetzt. Nach US-Regeln muss Kelly aber nur zehn Prozent - 100 000 Dollar - als Sicherheit hinterlegen. Darüber hinaus muss er seinen Pass abgeben und darf keinen Kontakt zu Minderjährigen sowie zu mutmaßlichen Opfern und Zeugen in dem Verfahren haben.

Seit mehr als 20 Jahren kursieren diese Vorwürfe gegen Kelly, in der kürzlich veröffentlichten Dokumentarserie "Surviving R. Kelly" erklären zudem mehrere Frauen, dass sie der Musiker in seine Villa gelockt, gefangen gehalten, gequält und missbraucht habe. Es heißt darin auch, dass Kelly Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern auch produziert haben soll. Auch seine ehemalige Ehefrau erhebt schlimme Vorwürfe, und Lisa Van Allen, die eigenen Angaben zufolge an der Produktion eines Missbrauchsvideos mit einem damals 14 Jahre alten Mädchen beteiligt gewesen sein soll, sagt in der Dokumentation: "Ich hoffe, dass er endlich aufhört, diese Mädchen zu verletzen."

Kelly ist im Jahr 2008 von vielen dieser Vorwürfe freigesprochen worden, er selbst bestreitet sie - zuletzt im 19-Minuten-Lied mit dem Titel "I Admit", in dem er unter anderem zugibt, pleite zu sein und mit unfassbar vielen Frauen geschlafen zu haben. Er habe jedoch nichts Unrechtes getan, die Vorwürfe seien eine Verschwörung der Neider. Trotz der Vorwürfe gegen sich wollte er bis zuletzt auf Tour gehen, es waren Konzerte in Australien, Sri Lanka und Deutschland geplant. In den USA ist er schon lange nicht mehr aufgetreten, die Stadt Philadelphia erklärte ihn kürzlich sogar per Gesetz zur nicht erwünschten Person. Sein einstiges Vermögen soll laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes jenseits der Marke von hundert Millionen Dollar gelegen haben.

Die nächste Anhörung in dem Fall soll am 8. März stattfinden.