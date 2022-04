Elizabeth II, von diesem Donnerstag an 96, britische Königin, ist in Hochform. Das sagte ihr Enkel Prinz Harry, 37, dem US-Sender NBC nach einem vorher nicht angekündigten Treffen zwischen ihm, seiner Frau Herzogin Meghan, 40, und der Queen in Windsor. "Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen", sagte Harry. Er habe aber auch sicherstellen wollen, dass die Queen "beschützt ist und die richtigen Leute um sich hat". Zuletzt hatte es Sorgen um die Gesundheit der britischen Königin gegeben, nachdem sie immer wieder Termine abgesagt hatte. Die Stippvisite in Windsor am vorigen Donnerstag kam überraschend, nachdem Harry bei der Gedenkfeier für seinen vor einem Jahr gestorbenen Großvater Prinz Philip vor einigen Wochen gefehlt hatte. Harry und Meghan hatten sich vor zwei Jahren aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und leben inzwischen mit ihren Kindern Archie, 2, und Lilibet, 10 Monate, im kalifornischen Santa Barbara.

Detailansicht öffnen (Foto: Pool/Getty Images)

Elke Büdenbender, 60, Deutschlands First Lady, wird im Mai in ihren Beruf als Richterin zurückkehren. Nachdem die Frau von Frank-Walter Steinmeiner, 66, fünf Jahre lang unbezahlt in Vollzeit ihre Aufgaben als Bundespräsidentengattin wahrgenommen hat, will sie künftig wieder in ihrem früheren Beruf arbeiten, sagte sie der Bunten - jedoch lediglich halbtags, um auch die Termine als First Lady wahrnehmen zu können. "Es war immer mein Bestreben, dass ich mein Leben selbst bestreiten kann", so Büdenbender. "Ich bin sehr gern Richterin, ich mag das sehr genaue Arbeiten mit dem Recht, das Nachdenken und die Lösung von Konflikten. Ich mag auch die Verantwortung, die der Richterberuf mit sich bringt."

Detailansicht öffnen (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Tom Keune, 46, Schauspieler, lebt ein Familienmodell, das in konservativen Kreisen mitunter auf Kritik stoße. "Es sitzen Menschen im Bundestag, denen meine Familienkonstellation ein deutliches Dorn im Auge ist", sagte Keune der Deutschen Presse-Agentur. "Aber: Regieren tun andere. Deshalb glaube ich, dass unsere Gesellschaft eigentlich schon weiter ist." Keune hat als schwuler Mann drei Kinder mit einem weiblichen Ehepaar. Der größte Unterschied zu traditionellen Durchschnittsfamilien sei vermutlich, dass er in einem eigenen Haushalt lebe. "Der Lebensmittelpunkt der Kinder ist bei den beiden Frauen. Aber dadurch, dass ich die Kinder oft sehe, habe ich natürlich bei mir auch die nötige Struktur und Ausstattung wie Kinderzimmer et cetera." Zeitlich müsse das zwar koordiniert werden. "Auf der anderen Seite sind wir auch immer ein Elternteil mehr, das einspringen kann - was häufig auch entlastet."

Detailansicht öffnen (Foto: Imagespace/dpa)

Matt Damon, 51, und Ben Affleck, 49, beide US-Schauspieler, drehen Berichten zufolge einen Film über Michael Jordan und Nike. Im Film soll es darum gehen, wie Basketball-Legende Michael Jordan zu dem Schuhersteller Nike kam. Wie mehrere Branchenblätter berichteten, soll Affleck Regie führen und Firmengründer Phil Knight spielen. Damon soll den Film produzieren, mit Affleck das Drehbuch schreiben und in die Rolle von Sonny Vaccaro schlüpfen, der die Zusammenarbeit einfädelte. Einen Titel und ein Veröffentlichungsdatum für das Projekt gibt es den Berichten zufolge bislang nicht. Jordan hatte mit Nike in den 80er-Jahren einen Turnschuh entwickelt. Im Jahr 2020 wurde ein Paar "Nike Air Jordan 1S"-Sneaker für umgerechnet rund 517 000 Euro versteigert.