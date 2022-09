Die britische Königin Elizabeth II. ist an Altersschwäche gestorben. Das geht aus dem Totenschein der Monarchin hervor, die am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben ist. Todeszeitpunkt ist demnach 15.10 Uhr Ortszeit (16.10 Uhr MESZ), wie in dem von einer schottischen Behörde am Donnerstag veröffentlichten Auszug des Dokuments vermerkt wurde.

Informiert wurden die Behörden vom Ableben der Queen laut Totenschein durch deren Tochter Prinzessin Anne, 72. "Ich hatte das Glück, die letzten 24 Stunden im Leben meiner Mutter mit ihr zu verbringen", hatte sie nach dem Tod der Queen mitgeteilt.

Elizabeth II. war am 19. September mit einem Staatsbegräbnis auf dem Gelände von Schloss Windsor beigesetzt worden. Das Schloss und die die St.-George's-Chapel, in der sich ihr Grab befindet, sind seit Donnerstag wieder für Besucher geöffnet. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, reihten sich bereits am Morgen Hunderte Menschen in die Warteschlange ein.

Detailansicht öffnen Schon wieder eine Schlange für die verstorbene Queen, diesmal in Windsor. (Foto: Jonathan Brady/dpa)

Die Queen wurde in einer Seitenkapelle der Kirche an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip, ihrer Schwester Margaret und ihrer Eltern beigesetzt. Die letzten Jahre ihres Lebens hatte sie meist in dem rund 40 Kilometer westlich von London gelegenen Windsor verbracht, wo sie schon als Jugendliche während des Zweiten Weltkriegs gewohnt hatte. Auch ihr Enkel William ist zuletzt mit seiner Familie dorthin gezogen.