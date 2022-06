Von Kerstin Lottritz

Da steht sie nun auf dem Balkon, hält sich an einem Gehstock fest und lächelt in die Menschenmenge. Ein bisschen wirkt es, als hätte sie in den vergangenen Monaten ihre Kräfte für diesen Moment gesammelt. Königin Elizabeth II., 96 Jahre alt, ist seit 70 Jahren britische Monarchin. Das hat vor ihr noch keiner geschafft. Und das will gefeiert werden.

Detailansicht öffnen (Foto: CHRIS JACKSON/AFP)

Bei der Militärparade "Trooping the Colour" versammelt sie auf dem Balkon des Buckingham Palace ihre engste Verwandtschaft um sich. Die Zeremonie bildet den Auftakt für ein langes Party-Wochenende: Vier Tage lang können die Briten es zu Ehren ihrer Königin so richtig krachen lassen. Landesweit finden Straßenfeste, Picknicks und Teepartys statt. Dafür gibt es zwei zusätzliche Feiertage.

Detailansicht öffnen Feiern mit: die Herzoginnen Camilla und Catherine. (Foto: Jonathan Brady/dpa)

Nur ein kleiner Zwischenfall zu Beginn der Militärparade, ein Protest von Tierschützern, bringt am Donnerstag etwas Verzögerung in das straff geplante Programm. Davon lassen sich die Fans Ihrer Majestät, die sich schon seit den frühen Morgenstunden Plätze mit guter Sicht auf Parade und Palast gesichert haben, den Spaß aber nicht verderben. Viele tragen ihre Begeisterung für die britischen Royals in bunten Kostümen zur Schau. In den Farben des "Union Jack" gekleidet oder mit Elizabeth-Pappmasken im Gesicht.

Detailansicht öffnen (Foto: HENRY NICHOLLS/REUTERS)

1400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musikanten sind Teil der Parade. Was sie alle zusammen nicht vermögen: Mehr Begeisterung bei den Schaulustigen auszulösen als die Urenkel der Queen. Prinz George, Nummer drei in der Thronfolge, und seine Geschwister Charlotte und Louis fahren in offener Kutsche zum Buckingham Palace, winken gekonnt der Menschenmenge am Straßenrand zu.

Detailansicht öffnen (Foto: WPA Pool/Getty Images)

Als später beim Formationsflug mehr als 70 Flugzeuge und Helikopter über den Palast donnern, geht die Professionalität sympathisch flöten: Dem vierjährigen George wird es zu laut und das zeigt er auch.

Auch Queen-Enkel Prinz Harry ist zu Ehren seiner Oma mit Frau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet aus den USA angereist. Seit er vor zwei Jahren von seinen royalen Pflichten zurückgetreten ist und in einem Interview schwere Vorwürfe gegen den Palast erhoben hat, herrscht Eiszeit in der Familie. Nun stehen die Zeichen aber auf Versöhnung. Am Samstag soll die Queen sogar das erste Mal die nach ihr benannte Urenkelin Lilibet treffen.

Detailansicht öffnen Trotz Annäherung stehen Harry und Meghan bei der Zeremonie nicht mit auf dem Balkon - genauso wenig der in Ungnade gefallene Prinz Andrew. (Foto: Jonathan Brady/dpa)

Bis dahin steht die Königin selbst im Mittelpunkt, die bei ihrem Volk weiterhin äußerst beliebt ist. Trotz vieler Krisen in den vergangenen Jahrzehnten findet eine große Mehrheit, dass Elizabeth II. einen guten Job macht. Und so singt die Menge den ganzen Tag über, wenn auch nicht ohne den Einfluss von Alkohol, immer wieder "God save the Queen".