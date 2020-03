Elisabeth II. ist am Donnerstag in einen verlängerten Osterurlaub aufgebrochen. Eigentlich hätte ihr alljährlicher Aufenthalt in Windsor über die Feiertage erst kommende Woche beginnen sollen, aber nun ist die Queen, von ihrem Schloss in Sandringham kommend, nach einem längeren Zwischenstopp im Buckingham-Palast gleich weitergereist. Ihr Verhalten wird als vorbildlich beschrieben; die Königin, heißt es, mache vor, dass Selbstisolation in der Corona-Krise unabdingbar sei.