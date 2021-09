Sir Ken Olisa trägt den Titel "Lord-Lieutenant of Greater London", er ist einer der engsten Repräsentanten der Queen - und der erste Schwarze in diesem Amt.

Nach den Rassismus-Vorwürfen von Harry und Meghan gegen die Windsors hat sich Sir Ken Olisa zu Wort gemeldet, der erste schwarze Lord Lieutnant in Diensten von Elizabeth II. Sein Auftritt in einer Fernsehsendung ist vermutlich Teil der königlichen PR-Strategie.

Von Alexander Menden

Es kommt nicht oft vor, dass Queen Elizabeth II. sich jenseits ihrer Weihnachtsansprache politisch äußert, und selbst dann bleibt sie alljährlich meist sehr allgemein. Man darf es also als ziemlich ungewöhnlich werten, dass jetzt einer der offiziellen Repräsentanten der Monarchin, Lord-Lieutenant Sir Ken Olisa, öffentlich über ihr angeblich positives Verhältnis zur "Black Lives Matter" (BLM)-Bewegung berichtet hat.

Sir Ken ist der erste Schwarze überhaupt in dieser Rolle. Ein Lord-Lieutenant hat repräsentative Aufgeben wie die Begrüßung ausländischer Ehrengäste oder die Verleihung von Orden im Namen der Queen. In einem Interview mit dem Fernsehsender Channel 4 erzählte Sir Ken nun, er habe nach der Ermordung George Floyds in den Vereinigten Staaten im Mai 2020 mit Mitgliedern der königlichen Familie über das Thema Rassismus gesprochen. Es sei den Royals "leidenschaftlich daran gelegen, die Nation hinter denselben Werten zu vereinen", sagte Olisa. Auf die Frage, ob der Palast BLM unterstütze, antwortete er: "Die Antwort ist einfach: Ja."

Während der Sendung mit dem Titel "Black To Front", die von einem komplett schwarzen Team produziert werden soll, erwähnte er zudem, dass ihn die Königin nach dem Brand im Londoner Grenfell Tower 2017, bei dem viele schwarze Bewohner starben, gefragt habe, ob sie die Unglücksstelle besuchen solle. Er habe ihr zugeraten, so der Lord-Lieutenant, aber es sei alles andere als klar gewesen, was passieren würde: "Es war ziemlich beängstigend, wir wussten nicht, ob sie ausgebuht oder mit Dingen beworfen werden würde. Am Ende haben alle applaudiert."

Teil einer PR-Offensive

Man darf fest davon ausgehen dass diese Äußerungen eng mit dem Palast abgesprochen und Teil einer PR-Offensive des königlichen Haushalts sind. Zu Beginn des Jahres hatten Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, in einem Interview mit der US-amerikanischen Talkmasterin Oprah Winfrey Rassismusvorwürfe gegen die Windsors erhoben. Konkret hatte die Herzogin erzählt, ein Mitglied des Königshauses, das weder die Queen noch deren im April gestorbener Ehemann, der Herzog von Edinburgh, gewesen sei, habe vor der Geburt ihres Sohnes Archie Bedenken bezüglich des womöglich zu dunklen Hauttons des Babys geäußert. Das Paar spekulierte zudem darüber, ob die Tatsache, dass Archie mütterlicherseits eine schwarze Großmutter hat, zu der Entscheidung beigetragen haben könnte, ihm Sicherheitsschutz sowie den Titel eines Prinzen zu verweigern.

Unmittelbar nach dem Interview hatte Harrys Bruder, Prinz William, seine Familie öffentlich verteidigt und betont, die Windsors seien "keineswegs rassistisch". Das Interview mit Sir Ken Olisa soll dieses Bild nun offenkundig untermauern.