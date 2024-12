Reinigungsexpertin Linda Thomas ist erst kürzlich von der Schweiz nach Südafrika ausgewandert. Sie ist von ihrem Haus in der Nähe Kapstadts per Zoom zugeschaltet, im Hintergrund ist eine weihnachtlich geschmückte Agave zu sehen. Thomas erlebt in ihren Seminaren immer wieder, wie sich Menschen im Haushalt selbst Druck machen, statt die Zeit für Sinnvolleres zu nutzen. Ihre Empfehlung: lieber im Kopf aufräumen, damit das neue Jahr ohne Altlasten beginnt.

SZ: Viele Menschen räumen vor den Weihnachtsfeiertagen alles auf und machen sauber – vor allem, wenn Gäste kommen. Wie ist das bei Ihnen?

Linda Thomas: Bisher habe ich mich immer bemüht, das Haus für den Advent vorzubereiten. Aber nicht, indem ich nur geputzt habe. Es geht dabei mehr um die Gesinnung. Der Begriff Advent bedeutet, es kommt etwas, also schafft man Raum, damit man Gäste empfangen kann – und den einen, ganz besonderen Gast. Das ist kein Riesenstress, man macht jeweils nur eine Sache. Mit meinen Kindern haben wir zu der Zeit immer die Spielsachen durchgeschaut und entschieden, was wegkann, um Platz zu machen. Sie wissen schon, für die Geschenke, die das Christkind bringt.

Dann sparen Sie sich die Energie für den Neujahrsputz?

Nein, das ist nicht der Grund. Auch vor Neujahr geht es nicht ums Großreinemachen wie beim Frühjahrsputz. Ich putze nicht, sondern schaffe erneut Raum für etwas Neues – diesmal für das neue Jahr. Wir beseitigen alles Weihnachtliche. Nur der Baum bleibt bis zum 6. Januar.

Linda Thomas, 71, gründete 1988 in der Schweiz ein „ökologisches Reinigungsinstitut“ und hat mehrere Bücher über die kulturellen und spirituellen Aspekte der Reinigungsarbeit veröffentlicht. In Seminaren vermittelt die Südafrikanerin ihre Arbeitsphilosophie, die eine vermeintlich lästige Pflicht in eine sinnstiftende und erfüllenden Tätigkeit umdeutet: Pflegen statt Putzen. Anfang Oktober ist Thomas mit ihrem Mann nach Südafrika ausgewandert. (Foto: privat)

Warum ist das Saubermachen um die Jahreswende dann in vielen Kulturen so ein wichtiger Bestandteil?

Weil Putzen und Aufräumen negative Energie beseitigen und Platz für Neues schaffen kann. Nur ist das bei uns aufgrund der kühleren Temperaturen traditionell eher mit dem Frühjahrsputz verbunden. Sein Ursprung aber liegt im einstigen Persien und galt bei den Parsen als eines der wichtigsten Rituale am Neujahrstag. Das ist auch in Japan so, wo man sich von Mitte Dezember an mit Susuharai, dem „Ruß-Wegwischen“, auf das Neujahrsfest vorbereitet.

Manche Menschen verzichten aus Aberglauben darauf, zwischen Weihnachten und Neujahr Wäsche zu waschen und ähnliche Dinge zu tun, wegen der Raunächte und der Geister, die einem das übel nehmen.

Das habe ich noch nie gehört, und es hat für mich auch keinen Sinn. Ebenso könnte man sagen, ich darf zwischen Weihnachten und Neujahr meine Zähne nicht putzen. Die Raunächte sind für mich eine wichtige Zeit, um den Weg zu bereiten für das nächste Jahr, und ich versuche, sie bewusst für mich zu gestalten. Aber das ist eine geistige, innerliche Arbeit, die man nicht vermischen sollte mit Hausarbeit. Natürlich gehe ich in dieser Zeit mal durchs Haus, staube ab und putze das Bad. Man gibt frisches Wasser ja auch nicht in einen schmutzigen Krug. Aber ich beschränke mich nicht auf die äußerliche Reinigung. Ich will das neue Jahr ohne Altlasten beginnen, keine unerledigten Dinge verschleppen. Ich versuche, zwischenmenschlich „aufzuräumen“ und Spannungen zwischen mir und anderen zu beseitigen. Es ist klärend, wenn ich mich nach langer Zeit bei Leuten melde, die immer wieder versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Ihnen einfach mal zu sagen, was man an jemandem schätzt, das hat eine starke Wirkung auf die Beziehung.

Gibt es in unserem Alltag weitere Anlässe, die sich für so ein inneres Aufräumen eignen?

Ein guter Anlass ist der Geburtstag, da beginnt für mich persönlich ein neues Jahr. Ich erstelle einen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate, resümiere, was ich geschafft habe und was nicht. Auch ein Umzug ist eine gute Gelegenheit für einen Neubeginn. Die Leute packen ihre Kisten oft im Stress und werfen alles rein, statt sich vor Ort in Ruhe zu überlegen: Will ich damit weitermachen? Das gilt auch für Trennungen. Menschen sind sehr unterschiedlich, wenn es darum geht, einen Neuanfang zu wagen. Eine Seminarteilnehmerin von mir hatte nach ihrem übereilten Auszug aus der gemeinsamen Wohnung lange nicht den Mut, eine Schachtel mit Erinnerungen zu öffnen, weil es so wehtat. Sie hat diese Zeit gebraucht, um zu trauern. Aber irgendwann muss es sein, um abzuschließen.

Viele nehmen sich jedes Jahr vergeblich vor, endlich mal zur Ruhe zu kommen in der stillen Zeit. Wie schafft man es, die Tage zur Selbstbesinnung zu nutzen und nicht völlig erschöpft das neue Jahr anzutreten?

Das ist eine persönliche Entscheidung: Tue ich das, weil ich glaube, das gehört sich so? Ist es wirklich meine Entscheidung, wenn ich sage: „Ich sollte dies und das tun.“ Wer sagt das, wer? Viele vermeintliche Erwartungen sind selbst auferlegt. Wenn ich Gäste hatte und nicht gleich die nächsten vor der Tür stehen, zwingt mich niemand, die Betten sofort abzuziehen. Man sollte sich klarmachen: Diese Zeit ist vor allem der inneren Reinigung gewidmet. Der Rest kann warten bis zum Frühling. Das Haus ist geduldig, es läuft nicht davon.