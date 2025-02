Berichte über außereheliches Kind in Paris

Ist Elizaveta Krivonogikh, eine 21-Jährige, die in Paris studiert haben soll und sich auf Instagram modisch in Szene setzt, tatsächlich eine geheime Tochter des russischen Präsidenten? Französische Medien sind sich sicher – und das nicht nur wegen der auffallenden äußeren Ähnlichkeit.

Von Oliver Meiler, Paris

Die Lippen, die Augen, dieser Blick. Die Ähnlichkeit ist schon mal erstaunlich, aber ist es am Ende nur das? Russlands Präsident Wladimir Putin soll neben seinen zwei Töchtern aus erster Ehe eine „versteckte Tochter“ haben, so nennen sie die französischen Medien, die über sie berichten. Eine uneheliche, geheim gehaltene. Elizaveta Krivonogikh, 21 Jahre alt, hat vier Jahre lang, von 2020 bis Sommer 2024, an einer Kunstschule im 8. Arrondissement von Paris studiert, nicht weit vom Arc de Triomphe, wie der staatliche Radiosender France Inter herausgefunden hat.