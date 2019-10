Selbst wer sich nur in Ansätzen mit dem fotografisch festgehaltenen Freizeitverhalten des Wladimir Putin befasst hat, weiß: Assoziationen zu Castingshows wie Germanys Next Topmodel - beziehungsweise der lokalen Variante "Top Model po-russki" - möchte er sicher nicht wecken.

Wenn der Kreml in der Vergangenheit Bilder präsidialer Erholungsunternehmungen in die Welt sandte, und das passierte regelmäßig, sah man dort meist einen wilden Wladimir. Er ritt oder angelte oben ohne, spielte Eishockey, raufte beim Judo, jagte mit dem Schlauchboot über raue See, die Harpune im Anschlag. Kurz: Er trotzte der rohen Natur.

Einige der etwa 50 Bilder von Putins 67. Geburtstag am Montag stehen in dieser Tradition. Wieder begab sich der Präsident in die südsibirische Wildnis, wieder trug er Tarnkleidung, und auch wenn er dieses Mal keine Tiere erlegte, so wanderte er doch immerhin durch unwegsames Gelände, mit einem so großen Wanderstock, dass selbst Gandalf neidisch wäre. Präsident mit Pilz, Präsident mit Fernglas - das ist der Outdoor-Putin, wie man ihn kennt. Doch dann, plötzlich, zwischendrin, dieses Bild: Der lümmelnde Wladimir.

Er fläzt im Gras zwischen Felsen, auf halbem Wege zwischen Sitzen und Liegen, auf den rechten Unterarm gestützt. Nichts Stählernes strahlt dieses Bild aus; wo früher nackter Oberkörper war, schlabbert jetzt ein Fleecejäckchen. Nur: Die Entspanntheit und der Präsident, das scheint keine natürliche Symbiose zu sein. Das Lümmeln ist offenkundig nicht seine Stärke, die ganze Pose unbeholfen, sie erinnert an das bemühte Rekeln verkrampfter Castingshow-Models. Fast meint man, im Hintergrund Heidi Klums Anweisungen zu hören: "Sei doch bisschen lockerer, sei du selbst, entspann dich!"

Bleibt die Frage: Was will er damit sagen? Ist ihm Stärke nun egal? Wohl eher das Gegenteil: Es ist der ultimative Beweis von Stärke, wenn einer sich in der sibirischen Wildnis so gelassen entspannt wie der Durchschnittsbürger auf der behüteten Wohnzimmer-Couch. Wladmir Putin, sagt das Bild, lümmelt über den Dingen.