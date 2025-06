Lateinamerika und seine Gefängnisse, das war immer schon eine besondere Geschichte. Beinahe nirgends sonst auf der Welt ist die soziale Ungleichheit so groß wie in den Ländern zwischen Argentinien und Mexiko, und das gilt nicht bloß für das Leben in Freiheit. In der Region gibt es einerseits berüchtigte Knäste, in denen Gefangene zu Dutzenden in die Zellen gepfercht werden und auf Pritschen aus blankem Stahl schlafen müssen; Donald Trumps Abschiebungen und die Bilder aus El Salvador haben das gerade aller Welt vor Augen geführt. Seit jeher aber gibt es in Lateinamerika auch Haftanstalten, in denen man sich ungleich weicher bettet.