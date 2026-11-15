Johnny Depp , 63, Schauspieler, sieht vieles klarer, seit er Vater ist. „Es war, als wäre ein großer Schleier gelüftet worden, von dessen Existenz ich keine Ahnung hatte, als mein erstes Kind geboren wurde“, erzählte er in der Sendung „CBS Mornings“. Depp hat aus einer früheren Beziehung mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis eine gemeinsame Tochter, Lily-Rose, 27, und einen Sohn, Jack, 24. Vor der Geburt von Lily-Rose habe er sich über Jahre viele Fragen gestellt, auch, warum er in Filmen mitspielt. Als er Vater wurde, habe er es sofort gewusst. „Deshalb hast du jeden einzelnen Schritt in deinem Leben gemacht. Darum geht es letztendlich.“

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Punch, 1, Japanmakake, hat seine Affenliebe ausgedehnt. Er kümmert sich nach Angaben seines Zoos im japanischen Ichikawa nun rührend um einen Babyaffen aus seiner Gruppe. Seinen berühmten Ikea-Orang-Utan soll er dennoch nicht vernachlässigen, heißt es. Punch wurde Anfang 2026 zu einem weltweiten Internetphänomen, nachdem seine Mutter ihn verstoßen hatte und er Trost bei dem Plüschaffen suchte. Er trug ihn überallhin, rührte die Herzen von Millionen und war lange ausverkauft im Möbelhaus.

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Kate, 44, Princess of Wales, bereist wieder die Welt. Sie tritt ihre erste große Fernreise ins Ausland seit Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose an. Sie begleite ihren Mann, den britischen Thronfolger Prinz William, 44, von Montag an nach Indien, bestätigte der Palast der Nachrichtenagentur PA. Der Besuch in Mumbai werde drei Tage dauern. Anfang 2024 hatte Kate eine Krebsdiagnose erhalten und sich einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt. Ihr erster Auslandstrip nach der Therapie hatte Kate im Mai für zwei Tage nach Italien geführt. Damals hatte William gesagt, seine Frau werde sich nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien.

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Mandy Kunze, 50, versierte Brettspielerin, hat die Weltmeisterschaft in „Mensch ärgere Dich nicht“ gewonnen. Die Frau aus Thiendorf in Sachsen setzte sich in Berlin gegen 177 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft vor zwei Jahren holte sie sich den ersten Platz. Im diesjährigen Finale siegte sie nach etwa 30 Minuten klar vor ihren Mitspielern, die da erst ein oder zwei Figuren statt der nötigen vier im Ziel hatten. Die meisten kamen aus Deutschland, einige aber auch aus den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Die jüngste Teilnehmerin sei sieben Jahre alt gewesen, die älteste fast 90.

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Giovanni Zarrella, 48, Sänger und Moderator, steht auf kitschige Weihnachtslieder. „Ich liebe ,Last Christmas‘ von Wham!, obwohl ich weiß, dass das Thema umstritten ist. Der Song läuft im Radio rauf und runter“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wer dem Song aber die Qualitäten abspreche, müsse sich seiner Meinung nach etwas vorwerfen lassen: „Wer ernsthaft behauptet, dass ,Last Christmas‘ nicht doch irgendwie ein fantastischer Song ist, der lügt meiner Meinung nach einfach.“

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Wilson Gonzalez Ochsenknecht, 36, Schauspieler, hat in den vergangenen Jahren Tausende Stunden mit dem Computerspiel „Grand Theft Auto“ verbracht. „Insgesamt habe ich ja irgendwie seit 2007 11 800 Stunden gespielt“, erzählt er im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Vor allem in der Corona-Pandemie habe er viel gezockt. „Das Jahr mit der meisten Spielzeit war 2021, da waren es 1388. Also das war ein relativ langweiliges Jahr im Leben außerhalb sozusagen.“ Häufig habe er mit dem Spiel Phasen überbrückt, in denen er auf das nächste berufliche Projekt gewartet habe: „Und dann war das einfach eine schöne Erfüllung, wenn man da irgendwie im Leben vorankam.“ Am 19. November kommt nach 13 Jahren Entwicklung „Grand Theft Auto 6“ heraus. Für den Erscheinungstag ist die Zahl der Urlaubsanträge in Deutschland um 38 Prozent höher als normal. Auch Ochsenknecht will an dem Tag zocken.