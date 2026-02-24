Zum Hauptinhalt springen

JapanWarum die ganze Welt mit diesem Äffchen leidet

Lesezeit: 4 Min.

Baby-Makake Punch mit seinem Kuscheltier.
Baby-Makake Punch mit seinem Kuscheltier. (Foto: David Mareuil/Imago/Anadolu Agency)

Der kleine Makake „Punch“ wird in einem japanischen Zoo von seiner Mutter verstoßen und sucht sich einen Stoffaffen von Ikea als Kuschelersatz. Immerhin die Menschen schließen ihn dafür ins Herz.

Von David Pfeifer, Tokio

Wer fühlt sich nicht gelegentlich einsam, ausgegrenzt und sucht nach Halt und Trost, gerade in diesen Zeiten? So erging es auch Punch, dem kleinen Japanmakaken und neuen Superstar aus dem Ichikawa City Zoo bei Tokio. Also hat er sich einen Freund gesucht.

