Vor 100 Jahren erschienen die Abenteuer von „Winnie the Pooh“ erstmals als Buch. Heute gehört der Bär ebenso wie „Paddington“, „Willy Wonka“ oder „Harry Potter“ zu den Klassikern englischsprachiger Literatur.

Um es gleich vorwegzunehmen: „Growler“ gibt’s nicht mehr. Ein Hund soll ihn zerfetzt haben. Und so richtet sich der Blick zum 100. Geburtstag des berühmten Waldtiers „Winnie the Pooh“, zu Deutsch: „Pu der Bär“, eben auf das andere, noch real existierende Stofftier, welches bis heute in einer Vitrine in der New York Public Library ausgestellt ist.