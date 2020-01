Zweibrücken (dpa/lrs) - Vor dem Landgericht Zweibrücken beginnt am heute der Prozess gegen eine 31 Jahre alte Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag vor. Demnach soll die Beschuldigte im Sommer 2019 in Pirmasens einen Mitbewohner im Zustand einer krankheitsbedingten Schuldunfähigkeit mit 45 Messerstichen getötet haben. Der Anklagebehörde zufolge soll die Frau unter einer paranoid-halluzinatorischen Psychose gelitten haben. Die Staatsanwaltschaft will daher die Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragen. Bis Ende Januar sind fünf weitere Verhandlungstermine vorgesehen.