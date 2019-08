Zweibrücken (dpa/lrs) - Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht Zweibrücken eine 19-Jährige am Montag zu zwei Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte im April eine gleichaltrige Freundin im Zweibrücker Bahnhof zweimal in ein Gleisbett gestoßen hatte. Nur mit Hilfe einer Zeugin konnte sich das Opfer beim zweiten Mal aus dem Gleisbett retten, als sich ein Zug näherte. Vor der Tat hatten die beiden Freundinnen noch gemeinsam gefeiert und getrunken und sich dann per Handy gegenseitig beleidigt.