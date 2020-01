Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der blutigen Auseinandersetzung eines aggressiven Paketboten mit einem Radfahrer geht der Fall vor Gericht seinem Ende entgegen. Zunächst wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Montag (9.00 Uhr) in Stuttgart vor dem Landgericht plädieren. Ein Termin für ein Urteil steht noch nicht fest. Möglich ist auch, dass die Kammer ihre Entscheidung bereits am Montag verkündet. Dem 21-jährigen Paketboten wird versuchter Mord vorgeworfen.

Er soll Mitte Mai in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) einen Radler verfolgt, mit seinem Kleintransporter gerammt und mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Zuvor soll der Radfahrer den Paketboten an einer roten Ampel kritisiert haben.

Der beschuldigte Kosovare soll nach Zeugenaussagen unter anderem Sätze gerufen haben wie "Ich stech dich ab" oder "Ich bring dich um". Zeugen sollen ihn schließlich dazu gebracht haben, von seinem schwer verletzten Opfer abzulassen.