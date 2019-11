Traunstein (dpa/lby) - Im Prozess um einen Unfall mit zwei toten jungen Frauen bei Rosenheim haben zwei junge Autofahrer am Dienstag Haftstrafen bekommen. Das Landgericht Traunstein verurteilte einen 25-Jährigen am Dienstag in zweiter Instanz wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und fünf Monaten. Das sind fünf Monate mehr als in erster Instanz vor dem Amtsgericht Rosenheim. Für seinen 26 Jahre alte Freund bleibt es bei dem Urteil des Amtsgerichts von zwei Jahren und drei Monaten. Beide hatten gegen die Amtsgerichtsurteile Rechtsmittel eingelegt.

Im November 2016 hatte ein junger Autofahrer aus Ulm riskant überholt und wollte wieder einscheren. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft, der der Vorsitzende Richter Jürgen Zenkel folgte, ließen ihn aber die beiden einheimischen Fahrer nicht zurück in die Spur, obwohl Gegenverkehr in Sicht war. Der Wagen raste in ein entgegenkommendes Auto mit drei jungen Frauen. Die 21-jährige Fahrerin sowie eine 15-Jährige starben, deren damals 19-jährige Schwester überlebte schwer verletzt. Sie ist mit ihren Eltern nun ebenso Nebenklägerin wie der Vater und die Schwester ihrer getöteten Freundin.

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und drei Monate beziehungsweise drei Jahre Haft verlangt, ebenso die Nebenkläger. Die Verteidiger der jungen Männer hatten auf Freispruch plädiert. Ihre Mandanten hätten den Unfall nicht verhindern können.

Den Ulmer Autofahrer hatte das Amtsgericht Rosenheim wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, er akzeptierte das Urteil. Auch seine Beifahrerin wurde damals schwer verletzt.