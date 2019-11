Neubrandenburg (dpa/mv) - Mit weiteren Zeugenanhörungen ist am Montag der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie fortgesetzt worden. Das Landgericht Neubrandenburg will neben weiteren Verwandten auch eine Ex-Freundin des 28-jährigen Angeklagten aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) befragen. Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und des Stiefvaters in Torgelow gefunden worden.

Rechtsmediziner stellten bei Leonie eine Vielzahl an Verletzungen fest, die von schweren Misshandlungen herrühren sollen. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Laut Anklage hat der Mann das Mädchen so misshandelt, dass es infolge der Verletzungen starb. Der Angeklagte schweigt bisher im Prozess.