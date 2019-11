Neubrandenburg (dpa/mv) - Mit der Anhörung eines Gutachters, von Bekannten und Ermittlern wird am Donnerstag der Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fortgesetzt. Das Landgericht Neubrandenburg erhofft sich weitere Angaben über die Situation in der Familie und ob der angeklagte Stiefvater zu Gewalt gegenüber Leonie und ihrem kleinen Bruder neigte. Ein Gutachter soll einschätzen, ob die Beschädigung an einem Puppenwagen vom angeblichen Treppensturz Leonies stammen kann. Die Ermittler sollen etwas zu Widersprüchen in den Angaben des 28-jährigen Angeklagten sagen, der vor Gericht aber bisher schweigt.

Leonie war am 12. Januar tot in der Wohnung der Familie gefunden worden. Rechtsmediziner stellten bei ihr viele Verletzungen - wie gebrochene Rippen - fest, die von schweren Misshandlungen herrühren sollen. Dem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft hat er das Mädchen mehrfach so misshandelt, dass es infolge der Verletzungen starb. Auch den zwei Jahre alten Bruder soll er schwer misshandelt haben.

Der 28-Jährige hatte bei der Polizei die Vorwürfe bestritten und von einem Treppensturz von Leonie gesprochen. Er hatte aber erst viel später Hilfe geholt. Die Anklage wirft ihm vor, er habe die Misshandlungen dadurch verdecken wollen. Der Angeklagte will sich erst Anfang Dezember äußern. Zuvor soll die Mutter ihre Zeugenaussage abgeschlossen haben, die hinter verschlossenen Türen aussagen wird. Auch gegen die Mutter wird ermittelt. Ein Urteil wird frühestens im Januar 2020 erwartet.