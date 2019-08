Werbung für Terrororganisation IS: Vier Jahre Haft verhängt

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil ein 34-Jähriger im Internet für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geworben und sie unterstützt hat, ist er zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart sah es am Freitag als erwiesen an, dass er Propagandamaterial verbreitete. Darunter war auch ein Video mit Enthauptungen.