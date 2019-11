Stuttgart (dpa/lsw) - Der fatale Raser-Unfall eines jungen Mannes in Stuttgart kann nach Ansicht seines Verteidigers nicht als Mord gewertet werden. "Hierzu müsste der Tod der beiden Unfallopfer billigend in Kauf genommen worden sein", teilte sein Verteidiger Klaus Bessler am Montag nach seinem nicht-öffentlichen Plädoyer vor dem Landgericht mit. Den Nachweis hierfür konnte die Staatsanwaltschaft nach Auffassung Besslers allerdings nicht erfüllen. Er geht von einer fahrlässigen Tötung aus und forderte für den zur Tatzeit 20-Jährigen eine Jugendstrafe von höchstens zwei Jahren. Die Strafe solle zur Bewährung ausgesetzt werden.

In dem Prozess gegen den heute 21-Jährigen nach der tödlichen Fahrt im Geschwindigkeitsrausch Anfang März hatten Staatsanwaltschaft und Nebenkläger vor einer Woche auf Mord plädiert und mehrjährige Jugendstrafen gefordert, weil der Angeklagte die Kontrolle über seinen gemieteten Sportwagen verloren und mit dem Auto einen Kleinwagen gerammt hatte. Vor dem Crash in der Innenstadt hatte der PS-starke Wagen des Deutschen den Angaben zufolge bis zu 165 Stundenkilometer auf dem Tacho. In den Trümmern des Kleinwagens waren ein 25 Jahre alter Fahrer aus Nordrhein-Westfalen und seine 22 Jahre alte Freundin ums Leben gekommen. Der Sportwagenfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Es ist die erste Mordanklage nach einem Raser-Unfall in Baden-Württemberg.