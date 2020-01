Stuttgart (dpa/lsw) - Im Streit um das geplante Volksbegehren zur Abschaffung von Kita-Gebühren haben beide Seiten ihre Argumente vor dem Landesverfassungsgericht ausgetauscht. Die oppositionelle SPD hatte das Volksbegehren geplant - das Innenministerium lehnte den Antrag dazu aber ab.

SPD-Landeschef Andreas Stoch argumentierte am Montag in Stuttgart, es sei ungerecht, wenn Eltern in manchen Kommunen Gebühren für die Betreuung ihrer Kinder zahlen müssten und in anderen nicht. Einkommensschwache Familien würden überproportional belastet, selbst wenn die Gebühren sozial gestaffelt seien.

Der Anwalt, der das Innenministerium vertritt, Winfried Porsch, hielt dagegen: Das Volksbegehren sei nicht zuzulassen, weil es im Erfolgsfall den baden-württembergischen Landeshaushalt wesentlich belasten würde. Denn bei einem Wegfall der Kita-Gebühren müsste das Land das Geld aufbringen.

Vor dem Gericht drehte sich viel um die Frage, wie die entsprechende Passage in der Landesverfassung auszulegen ist. Darin heißt es: "Über Abgabengesetze, Besoldungsgesetze und das Staatshaushaltsgesetz findet keine Volksabstimmung statt." Die Frage ist, ob die Gesetzesänderung, die das Volksbegehren anstrebt, unter diese Passage fällt oder nicht. Die Richter wollen erst später eine Entscheidung veröffentlichen, aber noch im ersten Quartal 2020.