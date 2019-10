Stuttgart (dpa/lsw) – Er soll für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft und an Misshandlungen und Erschießungen von Gefangenen beteiligt gewesen sein: Von heute (10.00 Uhr) an muss sich ein 31-jähriger Mann vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart verantworten. Laut OLG werden ihm unter anderem Kriegsverbrechen gegen Personen und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen.

Der Syrer soll sich 2012 dem Gericht zufolge zunächst einer Rebellengruppe angeschlossen haben und gemeinsam mit anderen Mitgliedern seiner Einheit einen gefangen genommenen gegnerischen Kämpfer erschossen haben. 2014 soll sich der Angeklagte dem IS angeschlossen haben. Er soll sich in einem Gefängnis an der Misshandlung mindestens dreier Gefangenen beteiligt haben. Außerdem soll er gemeinsam mit anderen IS-Kämpfern einen Festgenommenen, dem die Terrororganisation "Gotteslästerung" vorwarf, erschossen haben.

Wie das OLG mitteilte, reiste der Mann 2015 nach Deutschland ein und ist seit 2017 wegen einer anderen Sache in Haft. Bis 30. Januar 2020 sind 14 weitere Prozesstermine angesetzt.