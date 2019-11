Sinzig/Bad Breisig (dpa/lrs) - Der Prozess gegen die Leiterin einer Kindertagesstätte in Bad Breisig wegen des Todes eines Kleinkindes hat am Donnerstag begonnen. Der Frau wird nach Angaben des Amtsgerichts Sinzig vorgeworfen, aus Fahrlässigkeit für den Tod eines dreijährigen Jungen in Bad Breisig (Kreis Ahrweiler) verantwortlich zu sein.

Am ersten Prozesstag sei die Angeklagte vom Gericht, der Staatsanwaltschaft sowie den Eltern des ertrunkenen Jungen befragt worden, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Zudem wurde eine Erzieherin der Kindertagesstätte als Zeugin vernommen.

Die Hauptverhandlung wird am 21. November fortgesetzt. Nach Angaben des Gerichts sollen dann weitere Zeugen vernommen werden, etwa der Leiter der Bauaufsicht sowie der Sicherheitsbeauftragte der Verbandsgemeinde Bad Breisig. Zudem soll eine Ortsbegehung an der Kindertagesstätte stattfinden.

Der verunglückte Junge hatte im Mai 2017 unbemerkt den Turnraum der Kita "Regenbogen" verlassen. Auf einem Nachbargrundstück war er nach Gerichtsangaben in einen Gartenteich gefallen. Er war nach wenigen Minuten ohne Bewusstsein gefunden und wiederbelebt worden, starb später aber im Krankenhaus.

Anfang dieses Jahres hatte das Amtsgericht zunächst entschieden, dass kein hinreichender Tatverdacht gegen die Kita-Leiterin vorliege. Dagegen legten die Staatsanwaltschaft Koblenz sowie die Eltern als Nebenkläger Beschwerde ein. Die Strafkammer des Landgerichts Koblenz kam zu dem Schluss, dass ein hinreichender Tatverdacht bestehe und ließ die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu.