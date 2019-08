Mord an Reiterhof-Chefin: Angeklagter kündigt Aussage an

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess um den Mord an einer Reiterhof-Chefin in Schöneck hat der geständige Täter eine Aussage angekündigt. Beim Verhandlungsauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Hanau teilten seine Verteidiger mit, dass sich der 23-jährige Rumäne beim nächsten Termin am 6. September zu den Tatvorwürfen äußern wolle. Er werde sich in etwa so einlassen, wie er es bereits bei der Polizei getan habe. Bei Vernehmungen hatte er die Tat gestanden. Der als Hilfsarbeiter beschäftigte Angeklagte soll seine Chefin mit einem Seil erwürgt haben.