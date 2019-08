Saarbrücken/Beckingen (dpa/lrs) - Im Prozess um tödliche Schüsse auf einen 29-Jährigen hat der angeklagte Vater des Toten am Mittwoch vor dem Landgericht Saarbrücken ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, seinen Sohn am Neujahrstag 2018 erschossen zu haben. "Ich habe mich auch gefragt, was der Auslöser war", sagte der 66-Jährige im Verlauf seiner zweistündigen Aussage. Die Situation sei so verzweifelt gewesen, dass er nicht mehr weitergewusst habe. "Er ging nicht und ich konnte nichts machen. Dann habe ich irgendwann abgedrückt."