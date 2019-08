Püttlingen/Saarbrücken (dpa/lrs) - In einem Mordprozess hat eine Saarländerin gestanden, ihren früheren Lebensgefährten getötet zu haben. Vor dem Landgericht Saarbrücken räumte die 58-Jährige am Montag über ihren Verteidiger den Vorwurf ein. Die Motive sollen laut Anwalt Marius Müller "Wut und Eifersucht" gewesen sein. "Sie bereut das, was passiert ist, zutiefst. Mehr möchte sie dazu nicht sagen", sagte er.