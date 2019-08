Rostock (dpa/mv) - Der Prozess gegen einen 29-Jährigen wegen Drogenhandels wird von Dienstag an neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil des Rostocker Landgerichts aus dem vergangenen Jahr in einigen Anklagepunkten sowie bei der Strafzumessung aufgehoben, wie das Landgericht Rostock am Montag mitteilte. Grund seien Fehler in der Beweiswürdigung des Gerichts gewesen.