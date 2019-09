Plädoyers im Prostituierten-Prozess in Rostock: Fortsetzung

Rostock (dpa/mv) - Im Prozess um brutale Übergriffe auf zwei Prostituierte sollen am Landgericht Rostock am Mittwoch (10.00 Uhr) die Nebenklage und die Verteidigung ihre Plädoyers halten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 28-jährigen Angeklagten ursprünglich versuchten Totschlag vorgeworfen. Inzwischen fordert sie sieben Jahre und sechs Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung sowie die Sicherungsverwahrung des Mannes. Sie sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Oktober 2018 beziehungsweise im Januar 2019 die beiden Frauen gewürgt und mit einem Messer verletzt hat, wobei er wegen einer sexuellen Störung einem sadistischen Drang nachgab.

Nicht bewiesen sei, dass er seine Opfer töten wollte. Der Angeklagte hatte beide Frauen über eine Erotik-Plattform im Internet kontaktiert und zu sich nach Hause eingeladen. Während des Prozesses hatte er die Taten nicht bestritten. Jedoch behauptete er, sich an Details nicht erinnern zu können. Das Urteil wird für kommenden Montag erwartet.